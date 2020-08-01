Фестиваль «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге в сентябре

13:33 | 20.08.2020

Фото: colta.ru

Фестиваль «Ural Music Night» пройдет в Екатеринбурге 12 сентября. Об этом сообщил основатель фестиваля Евгений Горенбург.



Напомним, что летом «Ночь музыки» была перенесена из-за пандемии коронавируса. Фестиваль должен был состояться 26 июня, но его перенесли на неопределенный срок.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»