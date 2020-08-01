Сотрудники ГИБДД будут ловить нарушителей ПДД в Свердловской области

13:17 | 20.08.2020

Фото: f.bh-rp.ru

В пятницу и выходные в Свердловской области сотрудники ГИБДД будут останавливать нарушителей правил дорожного движения. Фиксировать будут нарушения, связанные с выездом автомобилей на полосы встречного движения.



«Эти меры дополнят имеющийся потенциал приборов фотофиксации нарушений ПДД, которые ежедневно выставляются на аварийных участках трасс региона», – рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Отметим, с начала года сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 11 тысяч попыток выезда автомобилей на «встречку». Из-за данного нарушения в Свердловской области произошло 185 ДТП; каждый третий инцидент стал смертельным.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»