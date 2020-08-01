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13:05 | 20.08.2020

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Треть команды ХК «Автомобилист» заразилась коронавирусом

У трети игроков свердловского хоккейного клуба «Автомобилист» обнаружена коронавирусная инфекция. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба. Точное число заболевших не указано.

На заболевание тестировались игроки, принимавшие участие в предсезонной подготовке основного состава клуба. Сейчас заболевшие спортсмены находятся в изоляции:

«Все заболевшие члены нашей команды изолированы и проходят необходимый курс лечения под наблюдением медицинского штаба», — отметили в «Автомобилисте».

Плановое тестирование спортсменов было проведено вчера. В клубе добавили, что анализы могут считаться подтвержденными только после проверки Роспотребнадзором.

Напомним, что накануне стало известно, что коронавирус подтвердили у главного тренера «Автомобилиста» Билла Питерса.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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