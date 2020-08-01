Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 0,92

12:58 | 20.08.2020

Фото: u-f.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, держится на отметке 0,92 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 17 августа – 141; 18 августа – 149; 19 августа – 147; 20 августа – 139. Сумма – 576.



Дата – количество заболевших: 13 августа – 162; 14 августа – 154; 15 августа – 158; 16 августа – 150. Сумма – 624.



Rt – 576/624=0,92



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 139 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 23 981 случай новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»