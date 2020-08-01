Более 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

12:41 | 20.08.2020

Фото: virus24.org

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 75 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 139 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 68 человек, скончались шесть человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразился 23 981 человек. По выздоровлению выписаны 19 317 человек, 388 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»