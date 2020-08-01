В России выявили еще 4 785 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 4 785 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Всего в стране выявлено 942 106 заболевших в 85 регионах.Также за сутки зафиксировано 110 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 16 099 человек.