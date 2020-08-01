Экс-главе «Титановой долины» Кызласову предъявлено обвинение в вымогательстве

12:29 | 20.08.2020

Фото: 66.RU

Следственное управление СКР по Свердловской области предъявило Артемию Кызласову обвинение в окончательной редакции.



Бывший глава ОЭЗ «Титановая долина» обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.



Второй фигурант дела – экс-замминистр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.



Напомним, что Кызласова и Шилиманова задержали 17 февраля.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»