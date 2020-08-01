Прожиточный минимум в Свердловской области за II квартал 2020 года составил 10 990 рублей

12:20 | 20.08.2020

Фото: pravdaurfo.ru

В Свердловской области за II квартал 2020 года прожиточный минимум составил 10 990 рублей. Данная сумма установлена постановлением правительства Свердловской области.



Согласно документу, для трудоспособного населения области прожиточный минимум достиг 11 713 рублей, для пенсионеров — 8 962 рубля, а для детей — 11 696 рублей.



На сайте Свердловскстата отмечается, что сумма прожиточного минимума сложилась из потребительской корзины и расходов по обязательным платежам и сборам – 10 292 и 698 рублей соответственно.



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Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»