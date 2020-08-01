В Екатеринбурге ГКБ №40 возвращается к штатному режиму работы

12:03 | 20.08.2020

Фото: 2gis.ru

С 24 августа в Екатеринбурге Городская клиническая больница №40 вернется к плановому приему пациентов. Об этом заявил главный врач больницы Александр Прудков, передает портал Е1.



«Мы с 24 [августа] уже всю плановую помощь восстанавливаем. Сейчас спад заболеваемости и по Екатеринбургу, и по Свердловской области объективен», – сказал Прудков.



При этом, по словам медика, здравоохранение Свердловской области готово ко второй волне коронавируса, если она случится.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»