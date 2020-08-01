Педагогов и студентов УрФУ обяжут носить маски в учебных корпусах

11:55 | 20.08.2020

УрФУ вернется к привычному режиму работы 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба университета.



На период пандемии коронавируса в вузе будут действовать определенные ограничения. В здания учебных корпусов не буду пропускать людей с признаками ОРВИ, а сотрудники старше 65 лет будут по-прежнему работать удаленно.



Кроме того, распоряжением Министерства науки и высшего образования РФ введен масочный режим для студентов. Он начнет действовать с 1 сентября. В УрФУ масочный режим будет действовать для всех сотрудников, без исключения:



«Сотрудники, преподаватели и научные работники на входе в корпуса вуза пройдут термометрический контроль и будут обязаны носить средства защиты — масочный режим сохраняется», — сообщает пресс-служба вуза.



В новом учебном году студенты будут обучаться в смешанном режиме. Дистанционный формат сохранится для лекций, а все практические, лабораторные работы и семинары будут проводиться очно.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»