В Свердловской области разгорелся пожар площадью 120 квадратных метров

11:33 | 20.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Дегтярске разгорелся пожар площадью 120 квадратных метров. В огне сгорели снегоход, мотоблок, домашнее имущество; поврежден частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:30 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 12 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 06:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»