Главный тренер «Автомобилиста» заразился коронавирусом

10:43 | 20.08.2020

Фото: websports.net

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Билл Питерс заразился коронавирусом. Об этом сообщил директор клуба Олег Гросс.



«Диагноз у главного тренера подтвержден, заболевание проходит бессимптомно», – заявил Гросс. В пресс-службе «Авто» информацию пока не комментируют.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»