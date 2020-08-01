Футболисты «Урала» и «Локомотива» сыграли вничью

10:00 | 20.08.2020

Пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» в домашнем матче третьего тура нового сезона Российской премьер-лиги сыграл вничью с московским «Локомотивом». Игра завершилась со счетом 1:1.



Автором забитого гола в составе уральцев стал Андрей Егорычев. Среди соперников отличился Федор Смолов.



Добавим, что в воротах «Урала» дебютировал Илья Помазун, арендованный у московского ЦСКА.



На данный момент «Урал» занимает 11 строчку в турнирной таблице и имеет в активе два очка. Следующий матч запланирован на 22 августа: «Урал» сразится с «Краснодаром».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»