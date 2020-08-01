Под Качканаром ищут пропавшего без вести пенсионера

09:09 | 20.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 82-летнего жителя поселка Именновский в Качканаре. Николай Иванович Дурнев ушел в лес 17 августа и не вернулся.



Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, седые волосы, короткая стрижка, серые глаза.



На момент пропажи был одет в темно-серую ветровку, светлую рубашку, черные брюки, черные кирзовые сапоги и фуражку. При себе имелись палка-трость и пакет.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Или вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам поискового отряда Дине 8-905-805-02-22 либо Юле 8-904-163-99-57.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»