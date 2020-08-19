В Свердловской области проведено 9467 исследований проб на коронавирус

20:22 | 19.08.2020

Фото: rt.com

Свердловские медики за день провели 9467 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 9007 человек.



Всего на Среднем Урале проведено 1 146 955 исследований, обследован 1 075 982 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»