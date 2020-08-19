Екатеринбургский цирк закроется на ремонт в 2022 году

20:09 | 19.08.2020

Фото: discovery-chel.ru



Екатеринбургский цирк собирается уйти на капитальный ремонт. По словам директора цирка Тамары Бортниковой, это произойдет во втором квартале 2022 года.



Ремонт продлится минимум два года.



Отметим, что процент заполняемости цирка с сентября 2019 года по март 2020 года составил 75%, это является рекордом за последние пять лет. Цирк посетили более 200 тысяч человек. Было проведено 91 представление.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»