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20:09 | 19.08.2020

Фото: discovery-chel.ru

Екатеринбургский цирк закроется на ремонт в 2022 году


Екатеринбургский цирк собирается уйти на капитальный ремонт. По словам директора цирка Тамары Бортниковой, это произойдет во втором квартале 2022 года.

Ремонт продлится минимум два года.

Отметим, что процент заполняемости цирка с сентября 2019 года по март 2020 года составил 75%, это является рекордом за последние пять лет. Цирк посетили более 200 тысяч человек. Было проведено 91 представление.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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