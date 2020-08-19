Новости дня
19:35 | 19.08.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 8 человек
Возгорание произошло на 4 этаже. Двоих человек пожарные спасли с 5 этажа по пожарной автолестнице. Также из дома в инвалидном кресле была вынесена женщина-инвалид.
Пожарные смогли справиться с огнем за 3 минуты. С возгоранием боролись 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
19.08.2020
20:22 | 19.08.2020
В Свердловской области проведено 9467 исследований проб на коронавирус
20:09 | 19.08.2020
Екатеринбургский цирк закроется на ремонт в 2022 году
19:35 | 19.08.2020
В Нижнем Тагиле из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 8 человек
19:12 | 19.08.2020
В Екатеринбурге мужчина обвиняется в похищении человека незаконном проникновении в квартиру
19:00 | 19.08.2020
Отопительный сезон в Свердловской области может начаться раньше
18:35 | 19.08.2020
Участники акции в поддержку Хабаровска в Екатеринбурге пожалуются в ЕСПЧ
17:51 | 19.08.2020
В свердловском МЧС появилась историческая экспозиция средств связи
17:21 | 19.08.2020
В Арамиле пропала 15-летняя девочка
17:13 | 19.08.2020
Накануне Пермского марафона будет работать «Школа спортивного волонтера»
17:05 | 19.08.2020
ФК «Урал» встретится с «Локомотивом»
17:04 | 19.08.2020
Уинский муниципальный округ выполнил план по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта на 70%
16:57 | 19.08.2020
Дмитрий Махонин: «140 тысяч учеников младших классов Прикамья будут обеспечены горячим питанием»
16:55 | 19.08.2020
В Большом Истоке пропали двое детей
16:50 | 19.08.2020
В День знаний торжественные линейки пройдут для первых и выпускных классов Пермского края
16:40 | 19.08.2020
В Екатеринбурге изменено движение девяти трамваев
16:21 | 19.08.2020
Волонтеры ищут пропавшую в Арамиле 10-летнюю девочку
15:58 | 19.08.2020
Паллиативное отделение ЦГБ №2 в Екатеринбурге возвращается к штатному режиму работы
15:32 | 19.08.2020
ХК «Автомобилист» спрятал шайбы по всему Екатеринбургу
15:04 | 19.08.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 66-летний пенсионер
14:40 | 19.08.2020
Вторая половина недели в Свердловской области будет дождливой
14:08 | 19.08.2020
Сотрудники свердловского УФСБ пресекли канал незаконной миграции из Азии
14:02 | 19.08.2020
В Екатеринбурге состоится еще один суд над Денисом Гауэртом
13:39 | 19.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 0,92
13:05 | 19.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье снизился до 0,92
13:02 | 19.08.2020
За сутки скончались шесть свердловчан с коронавирусом
12:56 | 19.08.2020
В пермском микрорайоне Водники перенесут остановочные пункты
12:53 | 19.08.2020
Связисты ускорили интернет в спальных районах Екатеринбурга
12:53 | 19.08.2020
В Пермском крае выявлен 61 случай коронавируса
12:47 | 19.08.2020
Уральские врачи вылечили за сутки 73 пациента с Covid-19