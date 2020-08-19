В Нижнем Тагиле из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 8 человек

19:35 | 19.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле из пятиэтажного дома из-за пожара эвакуировали 8 человек, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Возгорание произошло на 4 этаже. Двоих человек пожарные спасли с 5 этажа по пожарной автолестнице. Также из дома в инвалидном кресле была вынесена женщина-инвалид.



Пожарные смогли справиться с огнем за 3 минуты. С возгоранием боролись 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»