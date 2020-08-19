В Екатеринбурге мужчина обвиняется в похищении человека незаконном проникновении в квартиру

19:12 | 19.08.2020

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге местный житель обвиняется в похищении человека и незаконном проникновении в жилище, совершенных с угрозой применения насилия, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Инцидент случился 8 августа вечером на улице Шарташской. Мужчина увидел незнакомую девушку, и, приставив к ней нож, заставил её зайти в её же квартиру. Там обвиняемый удерживал её всю ночь. Кроме того, в квартире он облил себя легковоспламеняющейся жидкостью для розжига и угрожал поджогом. Группа полицейских по тревожному сигналу выехала на место и смогла обезвредить злоумышленника.



В настоящее время дело расследуют сотрудники СКР. Мужчина заключен под стражу до 9 октября.



«Эта криминальная история говорит о высоком профессионализме лейтенанта полиции Руслана Шабалдина, который в составе наряда ППС оперативно прибыл на место происшествия. Он не только спас женщину, но и предотвратил возможное применение табельного оружия по отношению к подозреваемому со всеми для незаконно проникшего в квартиру гражданина последствиями. Утром 9 августа в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД по городу Екатеринбургу поступил тревожный сигнал о конфликте в одной из квартир. Когда перед представителями МВД открылась дверь жилища, на пороге стояла перепуганная дама. За её спиной находился неизвестный мужчина с приставенным к её шее кухонным ножом. Кроме того, в другой руке он держал зажигалку и в любую секунду грозился устроить поджог. Мгновенно оценив ситуацию, лейтенант Шабалдин принял решение вступить с гражданином в переговоры, чтобы выиграть время и попытаться отговориь его от применения насилия. Злоумышленник стал понемногу отступать вместе с женщиной от входной двери в сторону ванной комнаты. Полицейский, ни на секунду не прекращая диалога, двигался за ним. В определённый момент, спустя полчаса диалога, Руслан убедил мужчину отпустить женщину, а взамен предложил в качестве заложника себя. В этот момент незваный гость на мгновение отвёл нож от шеи жертвы. Сотруднику полиции хватило доли секунды, чтобы перехватить руку злоумышленника с орудием преступления. На помощь своему коллеге незамедлительно пришёл его напарник – старший сержант Владислав Претц. Вместе они обезоружили нападавшего и надели на него наручники. У задержанного был изъят ещё один нож и «ствол». После чего собранные по данному ЧП материалы всесте с вещдоками были переданы в региональный СКР для принятия процессуального решения. В настоящее время руководство полка ППСП УМВД по Екатеринбургу решает вопрос о поощрении лейтенанта и старшего сержанта за проявленное мастерство при раскрытии резонансного преступления», - прокомментировал ситуацию полковник Горелых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»