Отопительный сезон в Свердловской области может начаться раньше

19:00 | 19.08.2020

Фото: don24.ru



В Свердловской области главам муниципалитетов рекомендовали начать отопительный сезон раньше запланированного, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в первой декаде сентября к включению отопления будет готов весь жилфонд, объекты соцкультбыта и коммунальная инфраструктура. Он заявил, что главам администраций стоит начать процесс запуска тепла, не дожидаясь устойчивых холодов.



Напомним, согласно нормам ЖКХ, тепло должно подаваться, когда пять дней под ряд держится температура воздуха ниже 8 градусов. Дату начала отопительного сезона устанавливают индивидуально в каждом муниципалитете.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»