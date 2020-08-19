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18:35 | 19.08.2020
Участники акции в поддержку Хабаровска в Екатеринбурге пожалуются в ЕСПЧ
«Судья вынес 10 тысяч штрафа, нарушение 6.1 статьи 22 КоАП «Препятствие служебному транспортному средству», хотя на видеозаписи, которую приложили сотрудники полиции в качестве доказательства, никакого противодействия с моей стороны движению автобуса не было. Судья это в принципе видел. Но ввиду того, что идет репрессивная машина по политическим делам, было вынесено такое решение. Это решение гораздо лучше, чем административный арест. Но решение не оправданное. Там должен быть оправдательный приговор. Будем подавать апелляцию, вплоть до ЕСПЧ будем писать жалобы и в ЕСПЧ будем писать скорее всего коллективную, со всеми соберемся общественниками, людей, которые случайно там пострадали, которые впервые на всех этих мероприятиях, тот же Денис Гауэрт. Вместе коллегиально подадим в ЕСПЧ жалобу, рано или поздно мы её осилим, потому что такие вещи не должны так просто проходить. Более того, надо будет параллельно писать жалобу на превышение должностных инструкций сотрудниками полиции, привлекать их через прокуратуру и через следственный комитет», - рассказал Шумихин veved.ru.
Напомним, ранее мы писали, что над участником одиночной акции протеста Денисом Гауэртом состоится ещё один суд. Его задержали 1 августа в сквере у театра драмы. Мужчина стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой». Во время задержания толпа попыталась отбить его и загородить проход к полицейскому автобусу. После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Всю ночь Гауэрт провел в отделении полиции.
Заседание суда состоялось на следующий день, оно продолжалось с полудня до 20 часов. Все это время у здания Ленинского районного суда находились сторонники задержанного.
Мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.
Люди, пришедшие поддержать Гауэрта, были возмущены приговором и скандировали лозунги «Позор суду» и «Позор Чащиной», – судье, которая вынесла приговор.
Сотрудники полиции, которые вывели осужденного из зала суда и повели к полицейской машине, оттолкнули маму Дениса Гауэрта, когда та попыталась передать сыну пакет с вещами и водой. Сам пакет они выкинули на асфальт. Кадры этого инцидента попали в камеру корреспондента veved.ru
Также стало известно о том, что подполковник полиции Трошин пообещал Денису Гауэрту, что его выпустят в том случае, если он «по-быстренькому» подпишет протокол
Добавим, что Анастасия Поручикова, выступавшая в качестве свидетеля на заседании суда по делу об административном аресте Дениса Гауэрта, опубликовала видео, в котором заново озвучила все свои свидетельские показания. По словам девушки, она сделала это, так как ее показания не были приняты во внимание судом, в отличие от всех остальных.
Дениса Гауэрта выпустили из спецприемника 6 августа.
© «Вечерние ведомости»
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