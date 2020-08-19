В свердловском МЧС появилась историческая экспозиция средств связи

17:51 | 19.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В комнате воинской и трудовой славы ГУ МЧС России по Свердловской области появилась экспозиция «Средства связи разных поколений», об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Уральцы смогут посмотреть на радиостанции различных периодов времени, а также телефонные аппараты.



«Среди экспонатов советская войсковая носимая ультракоротковолновая радиостанция Р-105, появившаяся на вооружении в 1967 году и портативная радиостанция ГРАНИТ Р-33П-1 с покрытием диапазона 146-174 МГц на 100 каналов. Наиболее известная из представленных радиостанций – MOTOROLA CP-140, выдерживающая тепловой удар от -40 до +80 °C. Некоторые портативные радиостанции, представленные на выставке, находятся в рабочем состоянии», - рассказали в МЧС.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»