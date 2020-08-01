ФК «Урал» встретится с «Локомотивом»

17:05 | 19.08.2020

Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» сегодня сыграет с «Локомотивом» в рамках 3 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в 18:00.



Отметим, что в последний раз «Урал» обыгрывал «Локомотив» в 2018 году. В настоящий момент москвичи находятся на первом месте в турнирной таблице вместе с «Зенитом» и ЦСКА. «Урал» располагается на 11-м месте. Главным судьей сегодняшнего матча будет Алексей Матюнин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»