В Большом Истоке пропали двое детей

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков двух детей, проживающих в Большом Истоке. Илья и Полина Скаредневы, 10 и 17 лет соответственно, ушли из дома 15 августа и не вернулись.Приметы Ильи: рост 115 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.На момент пропаж был одет в серую ветровку, синие спортивные штаны и кеды цвета «хаки».Приметы Полины: рост 167 см, голубые глаза, черные ниже плеч волосы.На момент пропажи была одета в черные джинсы, черную кофту и белые кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.