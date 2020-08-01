В Екатеринбурге изменено движение девяти трамваев

В Екатеринбурге в связи с ремонтом трамвайных путей на проспекте Ленина девять трамваев изменят свои маршруты.По измененным маршрутам будут курсировать трамваи №№ 2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26 и 32. Ограничения будут действовать с 00:00 по местному времени 22 августа до 05:00 по местному времени 31 августа.Жителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.