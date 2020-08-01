Волонтеры ищут пропавшую в Арамиле 10-летнюю девочку

16:21 | 19.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 10-летней девочки из Арамиля. Виктория Наумова ушла из дома 17 августа и не вернулась.



Приметы: рост 120 см, худощавое телосложение, светло-серые глаза, светлые ниже плеч волосы.



На момент пропажи была одета в синюю куртку, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, белые кроссовки. При себе имелся рюкзак черного цвета.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»