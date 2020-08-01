Паллиативное отделение ЦГБ №2 в Екатеринбурге возвращается к штатному режиму работы

15:58 | 19.08.2020

Фото: оперштаб Свердловской области

Сегодня начальник Управления здравоохранения Денис Демидов проинспектировал ход ремонтных работ в паллиативном отделении Центральной городской больницы № 2 в Екатеринбурге. Ход восстановительных работ Демидов взял под личный контроль.



«Последние пациенты этого госпиталя покинули отделение неделю назад. Сейчас в здании проводится санитарная обработка, идет ремонт. После проверки паллиативное отделение будет готово принимать пациентов. Сначала откроется третий этаж на 20 коек. По мере готовности будут заполнятся и остальные палаты», – сообщил чиновник.



С 24 августа ЦГБ №2 вновь начнет принимать пациентов паллиативного профиля.



Напомним, с 24 апреля в отделении находились Covid-пациенты. За весь период в больнице вылечили 484 человека с коронавирусом. Паллиативные пациенты наблюдались врачами на дому: ежедневно медицинский персонал выезжал на вызовы для корректировки лечения и обеспечения медицинского ухода.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»