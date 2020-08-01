ХК «Автомобилист» спрятал шайбы по всему Екатеринбургу

15:32 | 19.08.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

С сегодняшнего дня болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» на автобусных остановках смогут найти шайбы с автографами игроков.



Шайбы «заброшены» на все остановки города, где висит баннер с надписью «Хоккей возвращается». В пресс-службе «Авто» отметили, что до начала сезона будет спрятано 70 шайб.



Кроме этого, сегодня рядом с КРК «Уралец» появились традиционные часы-шайба с обратным отсчетом дней до первого домашнего матча «Автомобилиста».



Напомним, 3 сентября клуб играет в Челябинске с местным «Трактором», а 5 сентября в Екатеринбург на игру прибудет московский «Спартак».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»