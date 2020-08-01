В Екатеринбурге пропал без вести 66-летний пенсионер

15:04 | 19.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 66-летнего жителя Екатеринбурга. Рафкат Ризванович Сайфутдинов ушел из больницы 18 августа и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи, возможная потеря памяти.



Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, седые короткие волосы, серо-зеленые глаза.



На момент пропажи был одет в красную толстовку, спортивные черные штаны с серыми лампасами и серые сетчатые тапки.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда Екатерине 8-965-513-27-99, 8-950-205-17-18.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»