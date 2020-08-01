Сотрудники свердловского УФСБ пресекли канал незаконной миграции из Азии

14:08 | 19.08.2020

Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области пресечена деятельность двух граждан Российской Федерации, причастных к организации незаконного въезда 627 граждан из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Российскую Федерацию.



Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области, задержанные лица осуществили подачу ходатайств о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам и предоставление гарантийных писем. В перечисленных документах указывались заведомо ложные сведения о лицах, гарантийных обязательствах юридических организаций, приеме и размещении на территории РФ иностранных граждан.



В ходе проведенных обысков была изъята документация, компьютерная техника и электронные носители.



В ведомстве призывают в случае получения информации о фактах незаконной миграции на территории Российской Федерации информировать органы ФСБ России.

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