Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 0,92

13:39 | 19.08.2020

Фото: www.msn.com

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, держится на отметке 0,92 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 16 августа – 150; 17 августа – 141; 18 августа – 149; 19 августа – 147. Сумма – 587.



Дата – количество заболевших: 12 августа – 167; 13 августа – 162; 14 августа – 154; 15 августа – 158. Сумма – 641.



Rt – 587/641=0,92



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 147 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 23 842 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»