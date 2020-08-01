Стало известно новое место работы бывшего пресс-секретаря УМВД по Екатеринбургу

13:22 | 19.08.2020

Бывший начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Ирина Каргаполова теперь будет выполнять аналогичные функции в одном из высших образовательных учреждений Среднего Урала. Как стало известно veved.ru, Ирина Каргаполова назначена на должность пресс-секретаря Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.



Перед Ириной Каргаполовой поставлен большой перечень задач. Руководство института в лице Руслана Долженко оценило её опыт работы в правоохранительных органах и тесное успешное взаимодействие с журналистским сообществом Екатеринбурга.



Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (во времена СССР – Свердловская высшая партийная школа) по праву считается одним из лучших образовательных учреждений Урала, формируя управленческую элиту региона и подготавливая управленческие кадры для государственного и частного сектора.



Об уровне института говорит и состав его Попечительского совета, который возглавляет полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Среди членов Совета – председатель ЗакСобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Павел Креков, основатель и владелец ГК «Сима-ленд» Андрей Симановский.

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