За сутки скончались шесть свердловчан с коронавирусом

13:02 | 19.08.2020

Фото: ren.tv

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 382 человека с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлено 23 842 случая заражения (+147 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 83 человека, в среднем – 229, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 73 человека, всего в регионе врачи вылечили 19 249 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»