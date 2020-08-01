Уральские врачи вылечили за сутки 73 пациента с Covid-19

12:47 | 19.08.2020

Фото: tass.ru

По данным на 19 августа, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 73 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 19 249.



Напомним, в Свердловской области выявлено 23 842 случая заражения (+147 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 83 человека, в среднем – 229, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано шесть новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 382).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»