В Екатеринбурге коронавирус выявлен у 57 человек

12:39 | 19.08.2020

Фото: progorodsamara.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 57 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 147 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 73 человека, скончались шесть человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 23 842 человека. По выздоровлению выписаны 19 249 человек, 382 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»