В Свердловской области коронавирусом заразились еще 147 человек

12:31 | 19.08.2020

Фото: yandex.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 147 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 23 842 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+57), Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского, Верхней Пышмы, Дегтярска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тугулымского и Туринского городских округов.



Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 82 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 229. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»