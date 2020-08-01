В России выявили еще 4 828 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 4 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 795 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлен 937 321 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 989 летальных исхода, выздоровело 749 423 человека.