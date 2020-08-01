В Екатеринбурге выступит театр «Провинциальные танцы»

12:18 | 19.08.2020

Фото: spb.vibirai.ru

На Летней эстраде Литературного квартала в Екатеринбурге 25 августа выступит театр «Провинциальные танцы». Зрители смогут увидеть постановку #коппелия_бот, созданную по мотивам новеллы Эрнста Гофмана «Песочный человек».



«Постановка неизменно пользуется популярностью у зрителей. Смешной и поучительный спектакль рассчитан на семейную аудиторию с детьми от 6 лет», – рассказали в департаменте информполитики Екатеринбурга. По сюжету, главный герой Коппелия – компьютерный вирус, копирующий в себя живую героиню. Он размножается и воздействует на других персонажей, превращает повествование в настоящий цифровой триллер с элементами детектива. Исполняет главную роль танцовщик Риедон ван ден Берг.



Спектакль покажут в 16:00 и 19:00 по местному времени. В пресс-службе театра отметили, что в связи с распространением коронавируса количество мест ограничено. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (343) 360-01-00.



Добавим, жители Екатеринбурга смогут увидеть отрывки спектакля «Приключения сапожника Петра», премьера которого состоится в октябре. Постановка основывается на народных сказках-потешках.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»