В Красноуральске из-за коронавируса опечатали магазин

11:53 | 19.08.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы города Красноуральска приостановили деятельность магазина «Рыбка моя», расположенного по адресу Красноуральск, улица Ленина, 19.



В пресс-службе УФССП России по Свердловской области сообщают, что магазин опечатан по решению суда в связи с нарушением санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм: у сотрудников отсутствовал запас одноразовых масок, влажная уборка и дезинфекция помещения не проводилась, отсутствовал бактерицидный облучатель, а также к работе допущен продавец без медицинской книжки.



По решению суда, приставы приостановили деятельность магазина на 45 суток. Должник предупрежден об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»