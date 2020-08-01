Полиция Екатеринбурга ищет виновника ДТП, сбившего ребенка

11:13 | 19.08.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают виновника ДТП в уральской столице, сбившего ребенка.



Инцидент произошел днем 16 августа напротив дома №55 по улице Губахинской. Мотоциклист, которого сейчас разыскивают, двигался по тротуару, по которому на самокате ехал шестилетний мальчик. Байкер сбил ребенка передним колесом.



После случившегося мужчина помог мальчику подняться, спросил его о самочувствии и уехал с места происшествия. Мама отвезла пострадавшего в больницу, где медики зафиксировали ушибы и ссадины.



На данный момент полиция разыскивает виновника ДТП, который был одет в куртку с надписью на спине «ОХРАНА». Очевидцев произошедшего просят позвонить по номерам 8-912-281-58-47 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»