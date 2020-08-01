В свердловской деревне сгорел отечественный автомобиль

10:25 | 19.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в деревне Кокшариха Ирбитского муниципального образования сгорел автомобиль «ВАЗ-2111».



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:00 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали семь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.



Также напомним, накануне вечером в Екатеринбурге огонь повредил кабину грузового автомобиля «Урал».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»