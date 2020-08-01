В Екатеринбурге мошенница обвиняется в разбойном нападении на пенсионера

10:02 | 19.08.2020

Фото: stv24.tv

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в разбойном нападении на 85-летнего пенсионера.



По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2019 года. Тогда обвиняемая вместе с сообщником, материалы которого выделены в отдельное производство, под видом сотрудников Пенсионного фонда России попали в квартиру пострадавшего и сообщили о полагающейся ему надбавке к пенсии и необходимости заменить его денежные средства. Пожилой мужчина выполнил просьбу злоумышленников и достал все имеющиеся у него деньги – 19 850 рублей.



Сообщник вошел в квартиру и попытался отвлечь пенсионера, пока обвиняемая пыталась похитить деньги. Однако пожилой мужчина, заметив попытку хищения, попытался воспрепятствовать действиям мошенников: когда они побежали из квартиры, пенсионер ухватился за сумку сообщника обвиняемой, в результате чего злоумышленник протащил пострадавшего по полу прихожей до лестничной площадки, где пенсионер скатился по лестнице. Осознавая, что пожилой мужчина не выпустит сумку, обвиняемая распылила ему в лицо перцовый баллончик.



Свою вину в совершенном преступлении женщина признала в полном объеме.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что преступление было раскрыто благодаря совместной работе сотрудников уголовного розыска Екатеринбурга и Перми. «30-летняя обвиняемая совершила несколько преступлений на территории сопредельного субъекта и даже была заочно осуждена по статьям 158 и 161 УК Российской Федерации (Кража и грабеж). Однако в последствии женщина скрылась от суда и была объявлена в розыск. В ходе взаимодействия полицейских двух регионов удалось установить причастность разыскиваемой к нападению на пенсионера в г. Екатеринбурге. Она была задержана в марте 2020 года и помещена под стражу.

Уголовное дело было расследовано и направлено в суд следователями отдела полиции № 9», - значится в сообщении ведомства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»