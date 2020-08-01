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19:34 | 18.08.2020

Фото: ФК «Урал»

Состав футбольного клуба «Урал» усилил Вячеслав Подберёзкин

Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с 28-летним российским полузащитником Вячеславом Подберёзкиным. Ранее он уже выступал за свердловскую команду.

Подберёзкин родился 21 июня 1992 года в Москве. Пришёл в «Урал» в 2014 году после «Локомотива» и «Химок». Провёл в свердловской команде полтора сезона, после чего перешёл в «Краснодар», где провёл 32 матча в Чемпионате России и девять – в Лиге Европы. В 2018 году Подберёзкин перешёл в казанский «Рубин». Стал капитаном. Всего в составе казанцев отыграл 49 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил два мяча.

Как отмечает пресс-служба ФК «Урал», Вячеслав Подберёзкин уже присоединился к свердловской команде.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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