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19:34 | 18.08.2020
Фото: ФК «Урал»
Состав футбольного клуба «Урал» усилил Вячеслав Подберёзкин
Подберёзкин родился 21 июня 1992 года в Москве. Пришёл в «Урал» в 2014 году после «Локомотива» и «Химок». Провёл в свердловской команде полтора сезона, после чего перешёл в «Краснодар», где провёл 32 матча в Чемпионате России и девять – в Лиге Европы. В 2018 году Подберёзкин перешёл в казанский «Рубин». Стал капитаном. Всего в составе казанцев отыграл 49 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил два мяча.
Как отмечает пресс-служба ФК «Урал», Вячеслав Подберёзкин уже присоединился к свердловской команде.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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