На вокзале в Екатеринбурге у мужчины нашли учебные гранаты

19:01 | 18.08.2020

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

На железнодорожной станции «Екатеринбург – Пассажирский» у мужчины 1993 года рождения в ручной клади обнаружили предметы, похожие на гранаты.



На место выезжала группа разминирования ОМОН с розыскной собакой. В ходе проверки было установлено, что в сумке у пассажира находились корпусы от трёх учебных ручных гранат Ф-1, без взрывчатых веществ и запалов. Они не представляли опасности для жизни и здоровья граждан.



Предметы изъяли и доставили в отдел полиции для дальнейшей экспертизы. Мужчину задержали.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»