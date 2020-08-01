Средняя зарплата свердловчан за июнь составила 43,9 тысячи рублей

18:43 | 18.08.2020

Фото: krasnoyarsk.sm-news.ru

Средняя зарплата жителей Свердловской области в июне 2020 года составила 43,9 тысячи рублей, что в сравнении с июнем 2019 года выше на 2,4%.



Самую высокую заработную плату получили учёные – 69,6 тысячи рублей. Зарплата финансистов и страховщиков – 65,8 тысячи, работников сферы информации и связи — 57,6 тысячи.



Меньше всего в регионе за месяц получили сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания – 20,9 тысячи.



За год больше всех выросли зарплаты работников сферы здравоохранения и социальных услуг, а снизились – строителей, учёных, работников гостиниц, предприятий общепита, образовательных учреждений, тех, кто занят в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»