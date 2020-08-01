В Свердловской области прошёл приём образовательных учреждений к новому учебному году

18:26 | 18.08.2020

В Свердловской области завершена приемка образовательных учреждений к новому учебному году. 1 сентября учебные заведения примут более миллиона дошкольников, школьников и студентов. В том числе за парты сядут свыше 61 тысячи первоклассников.



Как отмечалось 18 августа на рабочей группе по мониторингу социально-экономического положения Свердловской области, в общей сложности оценку готовности к новому учебному году прошли 2685 образовательных учреждений. Особое внимание было уделено соблюдению требований безопасности и противодействию распространению COVID-19.



Исполняющий обязанности губернатора Алексея Орлова сообщил, что в областном бюджете предусмотрены средства для оснащения учебных заведений средствами дезинфекции и медицинского контроля.



На создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение санитарно-гигиенических требований, направлено свыше миллиарда рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»