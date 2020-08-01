Свердловские детсады продолжат работу с 50-процентной нагрузкой

17:31 | 18.08.2020

Фото: sputniknews.ru

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов сообщил, что детские сады ещё некоторое время продолжат работу с 50-процентной наполняемостью. Такое решение было озвучено по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.



Ранее сообщалось, что с 18 августа будут сняты ограничения на работу дошкольных образовательных учреждений, однако решение изменилось.



«За последние месяцы многие садики по всему нашему региону возобновили прием детей. Но теперь, чтобы дать всем нашим дошкольным образовательным учреждениям – и муниципальным, и частным – время адаптироваться к работе в новых условиях, мы решили еще на какой-то период сохранять их загрузку в пределах 50 процентов с тем, чтобы в краткосрочной перспективе с уверенностью перейти к полноценной работе с обязательным выполнением всех предписаний Роспотребнадзора», – сказал Юрий Биктуганов.



С аналогичной загрузкой могут возобновить деятельность не имеющие образовательной лицензии организации, осуществляющие дневной уход за детьми.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»