Новости дня
17:31 | 18.08.2020
Фото: sputniknews.ru
Свердловские детсады продолжат работу с 50-процентной нагрузкой
Ранее сообщалось, что с 18 августа будут сняты ограничения на работу дошкольных образовательных учреждений, однако решение изменилось.
«За последние месяцы многие садики по всему нашему региону возобновили прием детей. Но теперь, чтобы дать всем нашим дошкольным образовательным учреждениям – и муниципальным, и частным – время адаптироваться к работе в новых условиях, мы решили еще на какой-то период сохранять их загрузку в пределах 50 процентов с тем, чтобы в краткосрочной перспективе с уверенностью перейти к полноценной работе с обязательным выполнением всех предписаний Роспотребнадзора», – сказал Юрий Биктуганов.
С аналогичной загрузкой могут возобновить деятельность не имеющие образовательной лицензии организации, осуществляющие дневной уход за детьми.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:21 | 18.08.2020
На Урале задержали подозреваемых в стрельбе по СОБРу
19:34 | 18.08.2020
Состав футбольного клуба «Урал» усилил Вячеслав Подберёзкин
19:01 | 18.08.2020
На вокзале в Екатеринбурге у мужчины нашли учебные гранаты
18:43 | 18.08.2020
Средняя зарплата свердловчан за июнь составила 43,9 тысячи рублей
18:26 | 18.08.2020
В Свердловской области прошёл приём образовательных учреждений к новому учебному году
18:22 | 18.08.2020
Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» в столице Прикамья завершится к 1 сентября
18:18 | 18.08.2020
В Пермском крае выздоровели от коронавируса 70% пациентов
17:59 | 18.08.2020
Дмитрий Махонин поручил благоустроить сквер у ДК Калинина в Перми
17:56 | 18.08.2020
В Свердловской области провели свыше семи тысяч тестов на COVID-19
17:31 | 18.08.2020
Свердловские детсады продолжат работу с 50-процентной нагрузкой
17:18 | 18.08.2020
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль INCLUSIVE ART
16:59 | 18.08.2020
На Среднем Урале прокуратура устанавливает причины пожара, в котором погиб ребёнок
16:38 | 18.08.2020
Жительница Асбеста стала жертвой мобильных мошенников
15:59 | 18.08.2020
Пермячка отсудила 30 тысяч за отравление роллами
15:48 | 18.08.2020
Финансирование детских пособий может вырасти на 2 миллиарда
15:45 | 18.08.2020
Футболисты «Синары» в матче полуфинала обыграли «Газпром-Югру»
15:12 | 18.08.2020
Холод и туман: погода на Среднем Урале на предстоящие дни
15:07 | 18.08.2020
Дмитрий Махонин: «В следующем году в столице Прикамья появятся сразу две благоустроенных набережных»
14:42 | 18.08.2020
Магазины Екатеринбурга проверили на соблюдение мер безопасности
14:42 | 18.08.2020
Специалисты колл-центра по вопросам COVID-19 помогли более чем 90 тысячам жителей Прикамья
14:28 | 18.08.2020
В уральском посёлке вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме
13:55 | 18.08.2020
Прокуратура проверит состояние аттракциона в ЦПКиО Екатеринбурга
13:32 | 18.08.2020
В этом году для посетителей музея «Хохловка» проведут высокоскоростной интернет с Wi-Fi
13:30 | 18.08.2020
Завершились поиски ушедшего в лес тагильчанина
13:22 | 18.08.2020
Дмитрий Махонин обязал работодателей Прикамья провести вакцинацию от гриппа сотрудников в группах риска
13:07 | 18.08.2020
Из мэрии Полевского уволили брата российского юмориста Незлобина
12:50 | 18.08.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 0,9%
12:49 | 18.08.2020
В Екатеринбурге выявили еще 90 новых случаев коронавируса
12:46 | 18.08.2020
Юная летающая лыжница из Чайковского стала героиней спортивного реалити
12:45 | 18.08.2020
Свердловские врачи вылечили еще 74 пациента с коронавирусом
12:42 | 18.08.2020
От коронавируса скончались еще два свердловчанина
12:41 | 18.08.2020
В Прикамье зафиксировано 64 случая COVID-19
12:38 | 18.08.2020
В России подтвердили еще 4748 случаев коронавируса