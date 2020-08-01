В Екатеринбурге пройдёт фестиваль INCLUSIVE ART

17:18 | 18.08.2020

Фото организаторов

С 17 по 21 ноября в Екатеринбурге пройдёт четвёртый Международный фестиваль INCLUSIVE ART. На площадке выступят люди с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, аутизмом и другими ментальными особенностями.



Организатор мероприятия, «Благое дело», пока получил 75 заявок на участие от 49 коллективов, представляющих Узбекистан, Беларусь, Луганскую народную республику, Пермский край, Челябинскую, Пензенскую, Ленинградскую, Воронежскую, Саратовскую области, Удмуртию, ХМАО-Югру и многие другие регионы.



Ранее сообщалось, что фестиваль пройдёт в мае, однако из-за пандемии было принято решение провести его в ноябре. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля с указанием ссылки на выступление творческого инклюзивного коллектива. Приём заявок пройдёт до 15 сентября.



В случае продления ограничительных мер организаторы предусмотрели проведение фестиваля в онлайн-формате.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»