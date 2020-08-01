На Среднем Урале прокуратура устанавливает причины пожара, в котором погиб ребёнок

16:59 | 18.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Невьянская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребёнка, тело которого было обнаружено во время тушения пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что 12 августа при тушении пожара в СНТ «Южный» в Невьянском районе были обнаружены тела несовершеннолетнего ребёнка (2011 г.р.) и его отца (1980 г.р.).



В настоящее время устанавливаются причины пожара, а также рассматриваются все возможные версии. Возможно, произошло это из-за нарушений правил пожарной безопасности.



«По факту случившегося следственными органами проводится доследственная проверка, ход ее проведения городской прокуратурой взят на контроль»,- сообщает пресс-служба.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»