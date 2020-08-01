Жительница Асбеста стала жертвой мобильных мошенников

16:38 | 18.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

23-летняя жительница Асбеста оформила «зеркальный кредит», став жертвой мобильных мошенников. Она потеряла свыше 200 тысяч рублей.



Женщина обратилась в полицию, где рассказала, что на её телефон позвонила девушка и представилась сотрудником банка. Звонившая сообщив, что злоумышленники взломали приложение женщины и оформили на её имя потребительский кредит на сумму 200 000 рублей. Затем мошенница сказала, что для отмены операции необходимо «зеркально» оформить кредит – подать заявку на кредит на ту же сумму, сообщить номер карты, дату рождения и следовать инструкциям, которые будут поступать с номера «900».



Женщина оформила кредит, после чего перевела себе на карту 219 000 рублей, в банкомате сняла всю сумму и осуществила несколько переводов по номеру телефона злоумышленнице. Всё это время потерпевшая была уверена, что таким образом сможет погасить кредит, «взятый» на её имя.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»