Футболисты «Синары» в матче полуфинала обыграли «Газпром-Югру»

15:45 | 18.08.2020

Фото: mfkviz.ru

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» в третьем матче полуфинала Российской суперлиги обыграл «Газпром-Югру». Встреча завершилась со счётом 2:1.



Авторами забитых голов в составе уральцев стали Прудников и Окулов. Среди соперников отличился Лысков.



«Настоящий плей-офф, в котором были все прелести матча за результат – и содержание, и накал, и развитие игры. Матч шёл до забитого гола. Кто первый гол забил, тот получал преимущество – прежде всего психологическое,- отметил главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. -Нам надо восстановиться, проанализировать сегодняшний матч и завтра постараться решить задачу выхода в следующую стадию».



Четвёртый матч против команды «Газпром-Югра» «Синара» проведёт 19 августа в 13:00, в СК «ВИЗ-Синара» в Екатеринбурге.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»